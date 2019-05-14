» طبيب يكشف عن الأسباب التى تؤدي لانتفاخ المعدة

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انتفاخ (أرشيفية)
انتفاخ (أرشيفية)

المصريون ـ متابعات

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كشف د.حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أسباب الإصابة بالانتفاخ.  
وقال موافي خلال برنامج «ربي زدني علما» على قناة صدى البلد «القولون هو مركز الإصابة بالانتفاخ، ويحدث انتفاخ القولون نتيجة إنتاج الغاز بكثرة، أو صعوبة إخراجه، والحالة الثالثة صعوبة امتصاصه».
وتابع موافي قائلًا: «صعوبة إخراج الغاز تكون في حالة القولون العصبي، أم إنتاج الغاز بكثرة يكون بسبب وجود جرثومة أو بكتيريا في القولون تنتج الغاز».
وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني «كل شخص يسافر بلد جديد، يتعرض للانتفاخ بشكل مؤقت، كون البكتيريا المتواجدة في البلاد مختلفة»، مشيرا إلى أن صعوبة امتصاص القولون للغاز، يكون بسبب احتقان في الأوردة والأوعية الدموية المسؤولة عن امتصاص الغاز، الناتج عن هبوط في الجهة اليمنى للقلب، وفي بعض الأحيان يكون بسبب تليف الكبد.

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