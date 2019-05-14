  • الثلاثاء 14 مايو 2019
  • بتوقيت مصر07:14 ص
بحث متقدم
حسام حسن

مدرب سموحة يكشف عن "فضيحة" فعلها الخكم ومساعده في مباراة الأهلي

أحمد سعد

سمية الخشاب: أحمد سعد حاول يقتلني .. وفقدت الطحال بسببه

رانيا يوسف

سر تنازل المحامي سمير صبري لبلاغه ضد رانيا يوسف

آل الشيخ والدرندلي

خالد الدرندلي يكشف كواليس المثيرة للجدل مع "آل الشيخ"

السودان

مقتل 4 متظاهرين وضابط جراء إطلاق نار على المعتصمين

شريف مدكور

شريف مدكور يكشف تفاصيل جديدة عن إستئصاله لورم خبيث

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

أمير الكويت يدعو الحرس الوطني لأقصى درجات الحذر

القبة الحديدية

لهذا السبب.. إسرائيل تنشر بطاريات "القبة الحديدية" في عموم المدن

الأزهر

«إفطار اللاعبين».. الأزهر: مرفوض..والإفتاء: يجوز في حالة

البرلمان والشقق

"تأجير الشقق".. عقوبات رادعة احذر الوقوع فيها

مدرب سموحة يكشف عن "فضيحة" فعلها الخكم ومساعده في مباراة الأهلي

الصفحة الأخيرة

حسام حسن
حسام حسن

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

تعليق ناري من "مرتضى" بعد هدف الأهلي القاتل في سموحة

#

فنانة شهيرة: هدف الأهلي +90 جابلكم جلطة

#

شاهد حسرة عمرو أديب بعد هدف الأهلي القاتل في سموحة

#

موعد مباراة الأهلي والنجوم .. والقنوات الناقلة

حسام حسن

أكد حسام حسن - المدير الفني لنادي سموحة - أنه لم يسيء للشرطة مطلقا في مباراة فريقه مع الأهلي .

وكشف "حسام حسن" عن كارثة تحكيمية في حال ثبوتها ستكون سبب في أزمة كبيرة .

وقال "حسن" في مداخلة مع قناة "صدى البلد" : "الحكم كان على وشك إنهاء المباراة بعد 7 دقائق من الوقت بدل الضائع، ولكني سمعت الحكم المساعد يخبره بألا ينهي يصفّر وأن يكمِل المباراة، كان أمامي وسمعته وأخبرته بذلك بعد المباراة".

وأشار إلى أنه يتمنى فوز الزمالك بالكونفدرالية بينما يرى أن الأهلي سيفوز بالدوري.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. أئمة الحفاظ والتدوين (14)

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» فنان شهير: أرفض عمل زوجتي أو ابنتي بالوسط الفني
» لهذه الأسباب.. تجنبوا أكل الثوم والبصل يوم الجمعة
» طبيب يكشف عن الأسباب التى تؤدي لانتفاخ المعدة
» الباعة الجائلون.. تحرش.. خطف.. سرقة.. من المسئول؟
» معلومات تكشف لأول مرة عن قصة زواج الملك سلمان
» السيتي مهدد بعدم المشاركة في البطولات الأوروبية
» السودان.. مقتل متظاهر في إطلاق نار بمحيط اعتصام
» دعوى قضائية ضد «أمازون» لارتكابها «تمييزا دينيا» ضد المسلمين
» مفاجأة صادمة عن "هيئة الأمر بالمعروف"
» بالفيديو.. «آل الشيخ» يشمت في الأهلي بهذه الأغنية
» حكم قضائي بتغريم رئيس الزمالك لصالح «صفاء الهاشم»

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:30

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:48

  • عشاء

    20:18

من الى
صورة
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"