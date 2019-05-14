» نجم الزمالك: ولادي الاتنين بقوا أهلاوية بعد ما شافوا بطولات الأحمر

أحمد عادل شعبان
كشف بشير التابعي - نجم دفاع الزمالك السابق - أن اثنين من أبنائه يشجعون النادي الأهلي بينما ابنته تشجع الزمالك.
وقال "التابعي" في لقاء مع برنامج "سيرة الحبايب" - المذاع على قناة "TEN" : "والدي زمالكاوي ، أما أخواتي وأولادي الاتنين أهلاوية .. وبنتي زمالكاوية وحاطة صور لعيبة الزمالك في أوضتها".
وأضاف: "أولادي الاثنين لما كبروا لقو ا الأهلي بياخد البطولات كلها فشجعوه هما وأغلب جيلهم، وأولادي ليهم علاقة بالكابتن خالد بيبو، وأحدهما يتمرن تحت قيادة بيبو، ومقدرش أخلي ولادي زملكاوية".
ظهر11:56 ص
فجر
03:30
شروق
05:05
ظهر
11:56
عصر
15:35
مغرب
18:48
عشاء
20:18