أول تعليق من "زكي فطين عبد الوهاب" بعد تأكد إصابته بالسرطان

وأشار إلى إنه بصحة جيدة، وحالته النفسية جيدة للغاية، ويتعامل مع المرض أنه "دور برد عابر"، دون أن يؤثر الأمر على نفسيته، فلم يقلق، ولم تتأثر نفسيته بعد اكتشافه المرض.

وأشار إلى إنه بصحة جيدة، وحالته النفسية جيدة للغاية، ويتعامل مع المرض أنه "دور برد عابر"، دون أن يؤثر الأمر على نفسيته، فلم يقلق، ولم تتأثر نفسيته بعد اكتشافه المرض.