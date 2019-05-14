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مفاجأة مدوية وراء عدم مقاضاة سمير صبري لمحمد رمضان

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سمير صبرى

كشف المحامي سمير صبري أسباب عدم مقاضاته للفنان محمد رمضان رغم عدم إعجابه بأعماله الفنية.

قوال سمير صبري أثناء استضافته في برنامج "شيخ الحارة": "في رأيي الشخصي ما يقدم في العديد من الأعمال الدرامية إسفاف، فمن أجل إنجاح العمل تخرج صورة المرأة وهي تدخن سيجارة أو مخدرات، أو الاستعانة بالعري وبعدها نعود للبحث عن حقوق المرأة".

وأضاف: "وامتد الأمر ليصل للمسلسلات، يظهر الشباب المصري على أنهم فتوات وبلطجية وقصات شعرهم غريبة، فلا تخدعني وتبرر ذلك بأن هذا هو فكر المجتمع، لا أنت من أدخلته على المجتمع، وبعدها يردد (نمبر وان)".

وسألته بسمة وهبة عن عدم مقاضاته لرمضان ليرد: "لم يؤذيني أو يؤذي أبنائي"".

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