» «السكة الحديد» تكشف مواعيد وأماكن حجز تذاكر العيد

بدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، صباح اليوم الخميس، حجز تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك، والمدرجة بجدول التشغيل، حيث طرحت مقاعد القطارات المكيفة التي ستتحرك 30 مايو الموافق 25 رمضان للحجز أمام المسافرين، وستطرح غدًا مقاعد القطارات التي ستتحرك 31 مايو الموافق 26 رمضان.

وأعلنت طرح مقاعد القطارات التي ستتحرك 1 يونيو الموافق 27 رمضان، السبت المقبل، ومقاعد القطارات التي ستتحرك 2 يونيو الموافق 28 رمضان الأحد المقبل، ومقاعد القطارات التي ستتحرك 3 يونيو الموافق 29 رمضان الاثنين المقبل.

وحددت الهيئة، 4 محطات رئيسية يمكن للمسافرين التوجه إليها لحجز تذاكر القطارات التي ستتحرك خلال فترة العيد وهي محطات "القاهرة والجيزة وسيدي جابر ومحطة مصر بالإسكندرية"، مشيرة إلى أنها تواصل الاستعدادات النهائية لتجهيز القطارات من خلال إجراءات الصيانات اللازمة، والتأكد من سلامتها وعدم وجود أي أعطال فنية تؤثر على حركة مسير القطارات أثناء الرحلات على جميع خطوط السكة الحديد على الوجهين القبلي والبحري، حفاظا على أرواح المواطنين.

وأكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أن الهيئة تواصل استعداداتها النهائية لعيد الفطر المبارك، وأن الهيئة وضعت إجراءات حازمة من خلال حجز التذاكر منها حجز التذاكر بموجب بطاقة الرقم القومي، بحيث يجرى تسجيل بياناتها في سجل لدى صراف التذاكر على شباك الحجز، لمنع تكرار الحجز أو تسرب التذاكر للسوق السوداء، بجانب تحديد حد أقصى 4 تذاكر لكل راكب.

وأضاف "رسلان"، أن الهيئة اتخذت إجراءات صارمة لمواجهة السوق السوداء من خلال إحكام السيطرة على شبابيك التذاكر لمنع وجود سوق سوداء لبيع التذاكر، قائلا: "لن نسمح بتسريب التذاكر أو وجود سوق سوداء"، وأن هناك رقابة شديدة على منافذ بيع التذاكر بالمحطات بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات بالسكة الحديد، بحسب صحيفة "الوطن".