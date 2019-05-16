الأوقاف: المساجد أمانة في أعناقنا

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أصدر القطاع الديني بوزارة الأوقاف منشورًا داخليًا حذر فيه من ترك المساجد والساحات خلال شهر رمضان وصلاة العيد لأي جماعة أو شخص ذي توجه غير وسطي.

وقال القطاع في منشوره، حال تمكين أي شخص غير مصرح له بالخطابة من خطبة العيد أو خطبة الجمعة أو أداء أي درس ديني أو إمامة الصلاة دون تصريح كتابي معتمد من مدير المديرية التابع لها المسجد، سيجرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بما فيها الوقف عن العمل لكل مخالف، ولا يعتد بأي تعليمات شفوية كما أكدنا ذلك مرارًا من قبل.

تابع القطاع المنبر والمصلى أمانة شخصية في عنق الإمام وجميع العاملين بالمسجد، بحيث لا يمكنون أي شخص بدلا عنهم أو في وجودهم ولا يسمحون له بأداء أي عمل دعوي أو إمامة الناس في الصلاة بأي حال من الأحوال حتى لو كان مصرحا له بالخطابة ما لم يكن موجهًا رسميًا بخطاب كتابي من مدير المديرية التابع لها المسجد، ومن يخالف يعرض نفسه للمساءلة.


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