» الصحة: كشوفات إجبارية للمواليد لتحديد ضعاف السمع

16 مايو 2019 - 02:03 م

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الكشف المبكر عن حالات ضعف السمع عند المواليد، وإدراج هذا الكشف ضمن قائمة التطعيمات الإجبارية التي تعطيها الوزارة للمواليد، مع توفير كل الأجهزة الطبية اللازمة لقياس السمع والاكتشاف المبكر للحالات، على أن يبدأ التطبيق مطلع شهر يونيو المقبل.

وأوضحت الوزارة أنه تم الانتهاء من 155 ألفا و273 عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمنع تراكمات قوائم الانتظار في التدخلات الجراحية الحرجة بالتخصصات التسعة التي تشملها المبادرة، منذ انطلاقها في شهر يوليو الماضي، وحتى مساء أمس، مشيرةً إلى أن من ضمن العمليات التي تم إجراؤها 973 حالة زراعة قوقعة، بالإضافة إلى 386 حالة لطفل جار تجهيزهم واستكمال الإجراءات الخاصة بها، تمهيدا للزرع خلال الأيام القليلة القادمة.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، الاهتمام بجودة الخدمة الطبية المقدمة للمريض في جميع التخصصات التي تشملها المبادرة الرئاسية، خاصة في عمليات زراعة القوقعة، مشيرة إلى أهمية التوعية الإعلامية والتثقيفية للأسر للاكتشاف المبكر للطفل المصاب بضعف السمع، فضلًا عن التوعية بكيفية التعامل مع جهاز "القوقعة" للحالات التي تمت لها الزراعة، ومتابعة مراحل تطور الطفل لمعرفة مدى استجابته لعملية الزراعة، بالإضافة إلى أهمية متابعة تنظيم جلسات تخاطب للأطفال لتحقيق أقصى استفادة من عملية الزرع.

وأشادت وزارة الصحة والسكان، بدور مؤسسات المجتمع المدني في دعم مبادرة "قوائم الانتظار".

وأضافت أنه سيتم تطبيق الكشف المبكر لحالات الإعاقة السمعية؛ وذلك من خلال وحدات الرعاية الأولية والمراكز الطبية، ومع أول جرعة تطعيم للأطفال حديثي الولادة، لاكتشاف حالات ضعف السمع الشديد.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه سيتم متابعة الحالات من خلال نظام متابعة مميكن لجميع المرضى الذين أجروا العمليات حتى عمر سنتين، باعتباره السن الأمثل لإجراء تدخل جراحي لعملية زراعة قوقعة لهذه الحالات، بالإضافة إلى توفير الصيانة اللازمة لجهاز القوقعة، مشيرا إلى أنه يمكن للمواطنين التسجيل لإجراء العمليات عن طريق الخط الساخن للمبادرة 15300، لافتًا إلى أنه تم استقبال نحو 2678 استفسارا خلال الـ5 أشهر الماضية.