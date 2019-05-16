سر استبعاد 13 ألف أسرة من تكافل وكرامة

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وزارة التضامن الاجتماعى

نيفين القباج

قالت نيفين القباج، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، إن الربط الإلكتروني بين وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة والسكان، أدى إلى خروح 13 ألف أسرة متوفاة من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، لمناقشة موازنة وزارة التضامن الاجتماعي والجهات التابعة لها عن العام المالي 2019 /2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.

وأضافت أن هناك خططًا طموحة من أجل تطوير الوحدات الاجتماعية، والتي يصل عددها إلى 2600 وحدة على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أنه تم تطوير نحو 620 وحدة حتى الآن، وأن الوزارة ستعمل على استكمال عملية التطوير لباقي الوحدات خلال العام المالي 2019 /2020.

وتابعت: "هناك تحدٍّ كبير يمثل أمام الوزارة، وهو الإعانات التي تذهب للجمعيات الأهلية"، كاشفة عن أن العوائد على الأخصائيين الاجتماعيين بالجمعيات الأهلية ضعيفة وتتراوح بين 350 إلى 600 جنيه حد أقصى.


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