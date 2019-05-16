"صلاح" حائر بين عملاقي إسبانيا "الريال وبرشلونة"

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ريال مدريد

الدوري الإنجليزي

محمد صلاح

يتسابق فريقي ريال مدريد وبرشلونة الاسبانيين للاستفاده من اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي.

وقالت صحيفة "دياريو جول"، أن ناديى ريال مدريد وبرشلونة يسعيان للتعاقد مع مهاجم من الطراز الأول الذى قد يكون محمد صلاح الذى يتطلع لمغادرة ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حتى فى حال تتويج "الريدز" بلقب دوري ابطال اوروبا مطلع يونيو المقبل.

وأضافت الصحيفة أن محمد صلاح يسعى لمغادرة ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل خوض تجربة إحترافية جديدة قد تكون في الدوري الإسباني، لاسيما أن أسلوب اللعب هناك يناسب طريقته.

وتحدثت الصحيفة "أنظار برشلونة ستتجه إلى محمد صلاح فى ظل تراجع أداء فيليب كوتينو وعدم انتظام عثمان ديمبلي في المشاركة بالمباريات فى ظل معاناته من لعنة الإصابات، أما ريال مدريد فيرى أن التعاقد مع محمد صلاح سيكون أسهل كثيراً من التعاقد مع أحد ثنائى باريس سان جيرمان الفرنسى، كيليان مبابي ونيمار للعديد من الأسباب، فى مقدمتها انخفاض سعره مقارنة بمبابى ونيمار".

جدير بالذكر أن محمد صلاح توج بجائزة "الحذاء الذهبي" التي تمنح لأفضل هداف في مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" للموسم الثاني على التوالى.


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