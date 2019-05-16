تجديد الحبس لـ6 من شركاء نجلة القرضاوي

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أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرار بتجديد حبس 6 متهمين بتمويل الإرهاب 45 يوما على ذمة التحقيقات، في القضية المتهم فيها نجلة الداعية الاسلامي الهارب يوسف القرضاوي "علا".

ويواجه المتهمون تهم الانضمام لجماعة الإخوان التي تدعو إلى قلب نظام الحكم الاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهما بذلك، ومد الجماعة بتمويل أجنبي من دول خارجية، والتمويل لأنشطتها من خلال إمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات لاستخدامها في عمليات إرهابية لزعزعة استقرار الدولة.


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