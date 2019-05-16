15 غرفة مذاكرة بالمدن الجامعيه بـ" قناة السويس"

16 مايو 2019 - 03:30 م

أعلن الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تهتم بكل ما يخدم الطلاب في كافة الجوانب التعليمية والاجتماعية والتى منها استعدادات المدن الجامعية لخدمة طلابها أثناء فترة امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وأضاف "رحمى" لـ "المصريون"، أن المدن الجامعية مستعدة دائما لتوفير سبل الراحة والإقامة الجيدة والجو المناسب لجميع طلابها من أجل تهيئة المناخ المناسب للمذاكرة وتحصيل العلم.

وأشار إلى أن مدينة الطلبه والطالبات يتوفر بها 15 غرفة مذاكرة بالاضافة الى قاعة الانترنت و الصالة الثقافية و الصالة الرياضية وجميعها متاحة للطلاب فى اى وقت.

ومن ناحيته أشار الدكتور محمد عبد الجواد المشرف العام على المدن الجامعيه،إلى أن طلاب المدن منتظمون فى تواجدهم بالمدن الجامعيه طوال الفترة الماضية لذلك فإن استعدادات المدن الجامعية للامتحانات لم تنقطع.

وأوضح أن رئيس الجامعة دائم المتابعة والالتقاء بطلاب المدن الجامعية للاستماع لمقترحاتهم وشكواهم فيما يخص تحسين الخدمة،مطالبا الطلاب بمراعاة الهدوء والالتزام أثناء تأدية الامتحانات.

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