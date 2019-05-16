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"عبدالغفار" يشهد افتتاح المؤتمر الدولى لـ"لذكاء الإصطناعى"

الحياة السياسية

عبدالغفار
جانب من المؤتمر

أسامه عبدالله

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الصين

وزير التعليم العالي

الذكاء الإصطناعى

شهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، والبحث العلمى، اليوم، الخميس، مراسم افتتاح المؤتمر الدولي الذى تنظمه وزارة التعليم بجمهورية الصين الشعبية بعنوان (الذكاء الاصطناعى والتعليم) بالتعاون مع منظمة اليونسكو وحكومة بلدية بكين وذلك خلال الفترة من 16-18 مايو الجارى.

بحضور سن شونلان  نائب رئيس الوزراء الصيني،و تشين باوشينغ وزير التعليم الصيني، بالإضافة إلي رئيس بلدية بكين، وبمشاركة أكثر من 50 وزير وممثلين عن 100 دولة، ورواد الصناعة فى مجال الذكاء الاصطناعى، وممثلي المنظمات الدولية والباحثين والممارسين فى هذا المجال، وكذلك المسئولين من الدول الأعضاء باليونسكو.

 وأشار عبد الغفار إلى أن المؤتمر يهدف إلى النقاش بين جميع المعنيين لمراجعة التفاعل بين الذكاء الاصطناعى والتعليم، وتخطيط السياسات والإستراتيجيات التى من شأنها تعظيم الاستفادة من مزايا الذكاء الاصطناعى، وتحجيم المخاطر التى يمكن أن تنعكس على العملية التعليمية، باعتبار أن الذكاء الاصطناعى يعد سلاحاً ذو حدين.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر تفقد الوزير المعرض المصاحب للمؤتمر، والذي يشمل آخر ما توصلت إليه الشركات المختلفة في مجال الذكاء الاصطناعي والذي يخدم بشكل كبير الارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية، بالإضافة إلي تحويل الجامعات إلي جامعات ذكية.


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