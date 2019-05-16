» رئيس جامعة الإسكندرية يحذرمن صفحات مزيفة عبر "الفيس بوك"

16 مايو 2019 - 07:29 م

حذر الدكتورعصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، الطلاب من التعامل مع الصفحات المزيفة التي تنتحل اسم الجامعة وتقوم بالإعلان عن دورات تدريبية ومنح خلال فترة الإجازة الصيفية مدعمة بشهادات معتمدة دوليًا، وهو ما ليس للجامعة أي علاقة به.

وأوضحت الجامعة، في بيانٍ لها، أن صفحة "جامعة الإسكندرية- الرسمية" هي الصفحة الوحيدة التي تختص بنشر الأخبار والفعاليات التي تخص الجامعة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مؤكدة أن الدورات التدريبية، التي تنظمها الجامعة عن طريق مراكز التطوير الوظيفي والتطوير المهني الذين أنشأتهم الجامعة لهذا الغرض، فيتم الإعلان عنها داخل الكليات بمعرفة إدارة الكلية وعلى الصفحات الرسمية للكليات.