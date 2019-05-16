» الكونجرس يحذر ترامب

16 مايو 2019 - 09:51 م

أعلنت رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أن إدارة الرئيس الأمريكي ليس لديها تفويضا من الكونغرس بشأن شن حرب على إيران، وذلك وسط تصاعد التوتر في منطقة الخليج.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن بيلوسي قولها للصحفيين إن "إدارة الرئيس ترامب يجب أن تعترف بأنها لا تمتلك تفويضا من الكونغرس بشن حرب على إيران"، مضيفة أن "الإدارة الجمهورية ستقدم إحاطة سرية لكبار قادة الكونغرس المعروفين بسام عصابة الثمانية بشأن إيران في وقت لاحق اليوم الخميس".

كان أعضاء في الكونغرس الأمريكي قد شكو يوم أمس الأربعاء، من أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تطلعهم على ما يكفي من المعلومات، في الوقت الذي تشتعل فيه التوترات مع إيران، كما قال بعض الجمهوريين إنهم لا يتم إطلاعهم على شيء.

وتأتي هذه الشكاوى في الوقت الذي أصبحت فيه العلاقات بين واشنطن وطهران مشحونة بصورة أكبر في أعقاب قرار اتخذه ترامب الشهر الماضي في محاولة لوقف صادرات النفط الإيراني وزيادة الوجود العسكري الأميركي في الخليج؛ ردا على ما يصفها بتهديدات إيرانية.

وقال مشرعون، من بينهم بعض رفاق ترامب من الحزب الجمهوري، إنهم يرغبون في تلقي إفادات سرية بشأن هذه التهديدات وقرارات الإدارة. وكانت الإدارات السابقة تُطلع الكونغرس بصفة دورية على أمور الأمن القومي الكبرى.

وتشهد منطقة الخليج تحركات مثيرة للقلق، إذ أجرت مقاتلات أمريكية، الإثنين الماضي، طلعات ردع فوق الخليج، موجهة ضد إيران.