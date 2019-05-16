«سمية الخشاب»: "عندي استعداد اتجوز تاني من جديد"

قالت الفنانة سمية الخشاب، إنها لا تمانع في الزواج مرة أخرى سواء من الوسط الفني أو خارجه، مؤكدة أن تجربتها الأخيرة الصعبة مع المطرب أحمد سعد لن تؤثر في قرارها بالارتباط من أحد الفنانين.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أنه يوجد العديد من الأشخاص في الوسط الفني وخارجه محترمين، معقبة: "لما بييجي النصيب خلاص.. وممكن أتجوز تاني ليه لأ يا سلام.. وتستمر الحياة وإحنا مش صغيرين ولا كبار على الجواز".