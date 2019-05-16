» عواصف ترابية وارتفاع درجات الحرارة بهذه المنطقة

16 مايو 2019 - 10:05 م

شهدت عدد من قرى ومدن محافظة الوادى الجديد، مساء اليوم الخميس، ارتفاع شديد فى درجات الحرارة وسط عواصف ترابية.

وقرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والوحدات المحلية، تحسبا للتغييرات المناخية والتقلبات الجوية.

وأكد الزملوط، تفعيل غرفة العمليات والأزمات والكوارث؛ للتعامل مع الأحداث الطارئة حين حدوثها، مشددا على جميع الوحدات المحلية ومديرية الري بالمتابعة المستمرة، كما رفعت المستشفيات والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف وإدارة المرور، حالة الطوارئ، تحسبًا لوقوع حوادث مرورية أو سقوط أشجار جراء الرياح التي تشهدها المحافظة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية توقعت استمرار الارتفاع في درجات الحرارة، ليسود البلاد طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارًا، معتدل ليلًا.