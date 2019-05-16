» سبب غريب وراء مفاوضات ريال مدريد مع «صلاح»

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كشفت شبكة "ديفنسا سنترال" الموالية لنادي ريال مدريد، خطة تعاقدات المرينجي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، الطامح للعودة للمنافسة على حصد الألقاب المحلية والقارية في الموسم الجديد.

وذكرت الشبكة، أن الفريق الملكي سيشهد تغييرات عديدة في صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما تقرر الاستغناء عن خدمات العديد من لاعبي الفريق.

ولكن في المقابل تعتزم الادارة ضم العديد من النجوم المميزين مثل هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي الذي ينتظر الإعلان الرسمي عن الحصول على توقيعه عقب نهائي الدوري الأوروبي "اليوروباليج" المحدد له 29 مايو الجاري بجانب الصربي لوكا يوفيتش مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وأضافت الشبكة الإخبارية أن إدارة نادي ريال مدريد وزين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي لن يكتفيان بضم هازارد ويوفيتش، حيث يسعى الثنائي للحصول على توقيع محمد صلاح في ظل استحالة التعاقد مع كيليان مبابي ونيمار ثنائي باريس سان جيرمان الفرنسي بجانب السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول، حيث ترى إدارة النادي الملكي أن نادي ليفربول لن يغالي في طلباته المادية حال طلب التعاقد مع النجم المصري عكس ساديو ماني.

جدير بالذكر أن محمد صلاح توج بجائزة "الحذاء الذهبي" التي تمنح لأفضل هداف في مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" للموسم الثاني على التوالى.

 

 


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