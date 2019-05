» شاهد.. عقد قران ثلاثة من أبناء الشيخ محمد بن راشد

View this post on Instagram

15.5.2019 #زفاف_ملكي تم الإعلان منذ قليل عن خبر عقد قران ابناء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم و الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم (أم الشيوخ) . الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم على بنت خالته الشيخه شيخه بنت سعيد بن ثاني ال مكتوم. ‏والشيخ مكتوم على بنت خاله الشيخة مريم بنت بطي آل مكتوم . والشيخ احمد على بنت عم والدته الشيخة مدية بنت دلموج آل مكتوم. سوف نوافيكم باقي التفاصيل فور وردها. وقد جاء خبر عقد قران الشيوخ حمدان و أحمد مفأجاة مقارنة بخبر شقيقهم الشيخ مكتوم الذي قد أعلن عن خطوبته ديسمبر الماضي. . ?? #RoyalWedding ?? Congratulations to HH sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Ruler of Dubai and Sheikha Hind Bint Maktoum Bin Juma Al Maktoum on news of there sons Marriages. The Happy News was broke by many of Al Maktoum Royal Family members Who Posted Via Instagram their congratulations to couples. HH Crown Prince Hamadan Bin Mohammed Al Maktoum of Dubai (36) the most Famous eligible bachelor in World is Finally off the market following the announcement of his Marriage To His Cousin Sheikha Sheikha Bin Saeed Bin Thani Al Maktoum. His Brother Sheikh Maktoum(35), Deputy Ruler of Dubai is Married to Sheikha Maryam Bin Butti Al Maktoum (their Engagement was announced on December 2018) and Their Brother Sheikh Ahmed (32) Chairman of the Mohammed bin Rashid Al Maktoum Knowledge foundation Is married to Sheikha Madiyah Bint Dalmook Al Maktoum. The three couples had their Islamic wedding, where they sign the official marriage contract, the wedding ceremony is expected to follow. It is not yet clear if it will be a public or private celebration.