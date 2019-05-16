  • الخميس 16 مايو 2019
  • بتوقيت مصر10:48 م
بحث متقدم
العباس البشير

مفاجأة في تفاصيل هروب شقيق "البشير" إلى تركيا

الاهلى

بث مباشر.. مباراة الأهلي وإنبي

النائبة

نائبة لبنانية مسلمة تشرب القهوة على الهواء في نهار رمضان

الرئيس السيسي

صور.. السيسي يشارك في حفل الإفطار السنوي للقوات المسلحة

أرشيفية

مصر تطالب قطر بالتوقف عن هذا الأمر فورًا

بالفيديو.. دعوي محكمة تهدد "فيس بوك" بغرامات باهظة

لهذا السبب.. فيسبوك يحذف 265 حسابًا إسرائيليًا

السعودية

أوامر ملكية بإطلاق سراح هؤلاء السجناء في السعودية

ترامب

ترامب: لا آمل حربًا ضد إيران

مبارك

مبارك: هذه حقيقة أشرف مروان

الأرصاد.. طقس حار

«الأرصاد»: طقس شديد الحرارة على هذه المناطق غدًا

مفاجأة في تفاصيل هروب شقيق "البشير" إلى تركيا

عرب وعالم

العباس البشير
العباس البشير

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

مفاجأة جديدة عن شقيق البشير يكشفها مدير السجون

#

أردوغان: تركيا ستواصل دعم أشقائها السودانيين

#

شقيق «كوهين» يكشف تفاصيل جديدة عن رفاته

#

متظاهرو السودان يصلون إلى مقر الجيش

تركيا

السودان

هروب

العباس البشير

كشفت صحيفة “الصيحة” السودانية، اليوم الخميس، عن القصة الكاملة لهروب العباس حسن أحمد البشير الشقيق الأصغر للرئيس المخلوع عمر البشير، منذ خروجه من الخرطوم وحتى وصوله إلى العاصمة التركية.

وقالت الصحيفة وفقا لمصادرها، إن العباس استقل حافلة ركاب في اليوم التالي لسقوط النظام السابق متجها إلى القضارف ومنها إلى منطقة الحمرة الحدودية مع إثيوبيا.

وتجاوز العباس كل نقاط التفتيش والتدقيق على طول الطريق دون أن يتعرف عليه أحد حتى نقطة الحمرة الحدودية، حيث اكتشف أحد الموظفين بالتدقيق في كشف المغادرين لإثيوبيا اسم عباس حسن أحمد البشير وصورة من جواز سفره.

وفي الأثناء انتقلت الحافلة من الجانب السوداني إلى الإثيوبي، وطبقا لاتفاقية التعاون بين البلدين، طلب السودان من إثيوبيا إعادة العباس.

وأبدى الإثيوبيون موافقتهم الفورية على تسليم العباس، ليتم حجز العباس في الجانب الإثيوبي، وفي اليوم التالي تم نقله للعاصمة أديس أبابا وأمضى أسبوعا في ضيافة المخابرات الإثيوبية قبل الانتقال عبر الطيران التركي إلى إسطنبول.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. أئمة الحفاظ والتدوين (14)

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» «الرئاسة الفرنسية»: ماكرون يلتقي حفتر الأسبوع المقبل
» شاهد.. عقد قران ثلاثة من أبناء الشيخ محمد بن راشد
» تراجع جديد في أسعار الذهب
» بـ"موس حلاقة".. طالب يمزق وجه زميله في الوراق
» السعودية تعلن استئناف ضخ النفط من محطتي الرياض
» سبب غريب وراء مفاوضات ريال مدريد مع «صلاح»
» عواصف ترابية وارتفاع درجات الحرارة بهذه المنطقة
» الكونجرس يحذر ترامب
» الإمام الأكبر: الأزهر مستعد لتدريب الأئمة المسلمين في بريطانيا
» 4 حراس مرمى في قائمة الزمالك المتجهة للمغرب
» إقالة النائب العام ومدير "قمع الفساد" بالجزائر

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:27 ص

  • فجر

    03:28

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
علاء الأسوانى
صورة
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة