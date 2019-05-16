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اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول سوريا

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مجلس الأمن

خالد الشرقاوي - متابعات

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مجلس الأمن

اجتماع طارئ

أفادت مصادر دبلوماسية بأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يعقد، غدا الجمعة، اجتماعا طارئا لمناقشة الأوضاع شمال غرب سوريا.

وأوضحت وكالتا "فرانس برس" و"نوفوستي"، اليوم الخميس، نقلا عن المصادر، أن الاجتماع يعقد بطلب من ألمانيا والكويت وبلجيكا، الدول الـ 3 التي تقود جهود مجلس الأمن الرامية لمعالجة الأزمة الإنسانية في سوريا التي دخلت السنة الـ 9 من الحرب.

وقال مصدر في الأمم المتحدة لوكالة "نوفوستي" إن الجلسة ستكون مفتوحة وسيتم عقدها، صباح يوم الجمعة، الساعة 13:30 بتوقيت غرينيتش.

وأوضح أنه خلال الاجتماع، سيتحدث نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك.

وفي الوقت نفسه، ذكر المصدر أن "الولايات المتحدة طلبت أن تكون هناك أيضا كلمة لممثل إدارة الأمم المتحدة للقضايا السياسية ولمسائل بناء السلام"، مضيفا: "لم يقرر بعد من سيتكلم".

وسبق أن عقد مجلس الأمن اجتماعا مغلقا، يوم الجمعة الماضي، لمناقشة الأوضاع في منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشهد توترا متزايدا بين القوات الحكومية السورية وتشكيلات المسلحين.

وتقول دمشق إن عمليات الجيش السوري تأتي ردا على خروقات "الإرهابيين" لنظام وقف إطلاق النار في هذه الأراضي وقصفهم مواقع القوات الحكومية والمناطق السكنية.


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