» بالصور.. «ساويرس» يصلح بين محمد رمضان وبشرى

صالح رجل الأعمال نجيب ساويرس، بين الفنانة بشرى والفنان محمد رمضان على هامش مهرجان كان السينمائي في دورته 72.

وحضر الفنان محمد رمضان، المتواجد حاليا في مهرجان كان السينمائي لحضور فعالياته، الحفل الذي يقيمه سنويا رجل الأعمال نجيب ساويرس.

وشهد حضور الحفل على هذا الصلح من بينهما دكتور خالد عبدالجليل ومدير مهرجان الجونة انتشال التميمي، والمدير الفني للجونة أمير رمسيس، ومحمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، وعدد من الشخصيات الفنية العالمية.

وأكدت بشرى على سعادتها بتواجد رمضان وأكدت عدم وجود خلاف من الأساس وهو مجرد مباراة فنية أدت إلى سوء فهم.