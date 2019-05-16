  • الجمعة 17 مايو 2019
  • بتوقيت مصر12:24 ص
بحث متقدم
الدولار اليوم

بعد تراجع «الدولار».. هل تنخفض أسعار السلع فى السوق المصرية؟

محمود شعبان لـ"المصريون": الأوضاع بالسجون مفزعة

القبض على محمود شعبان صاحب مقولة "هاتولي راجل"

اغتصاب جماعي- أرشيفية

لمدة يومين متتاليين.. اغتصاب جماعي لفتاة في نهار رمضان

القوات البحرية

القوات المسلحة: جاهزون لحماية ثرواتنا بالبحر المتوسط

قتل (تعبيرية)

ذبح فنان شهير داخل منزله

سفينة

أول فيديو من تحت الماء للأضرار التي لحقت بالسفن السعودية

العباس البشير

مفاجأة في تفاصيل هروب شقيق "البشير" إلى تركيا

النائبة

نائبة لبنانية مسلمة تشرب القهوة على الهواء في نهار رمضان

أرشيفية

مصر تطالب قطر بالتوقف عن هذا الأمر فورًا

السعودية

أوامر ملكية بإطلاق سراح هؤلاء السجناء في السعودية

القبض على محمود شعبان صاحب مقولة "هاتولي راجل"

آخر الأخبار

محمود شعبان لـ"المصريون": الأوضاع بالسجون مفزعة
محمود شعبان لـ"المصريون": الأوضاع بالسجون مفزعة

محمود ابو سعد

أخبار متعلقة
#

سقوط صاحب مخبز تلاعب بـ80 بطاقة تموينية

#

إلقاء القبض على شخص نشر لقطات لمذبحة نيوزيلندا

#

"الأثار" تكشف مصير حجر هرم خوفو المسروق

#

ضبط عامل بتهمة اغتصاب ابنته

ألقت قوات الأمن القبض على الدكتور محمود شعبان الأستاذ بجامعة الأزهر وصاحب مقولة "هاتولي راجل".

وأفادت مصادر مقربة من الدكتور محمود شعبان الأستاذ بجامعة الأزهر، بأن قوات الأمن ألقت منذ قليل القبض علي شعبان دون معرفة أسباب القبض.

وفي يونيه 2016 تم الإفراج عن شعبان بعد قضائه فترة حبس بعد اتهامه بعدة تهم أبرزها التحريض على التظاهر يوم 28 نوفمبر من العام 2014، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالسلام الاجتماعي والحقوق والحريات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. أئمة الحفاظ والتدوين (14)

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» خطيبة خاشقجي: أشعر كأني في كابوس
» الأهلي يتخطى إنبي بهدفي «الشحات» و«مروان»
» سمية الخشاب ترد على «زواجها» من خالد يوسف
» للمرة الـ17.. النصر بطلًا للدوري السعودي
» بيان "سلفي" مصري تعليقًا على تهديد أمن السعودية
» أمم أفريقيا 2019.. أين يقع المدرج الطائر؟
» بالصور.. «ساويرس» يصلح بين محمد رمضان وبشرى
» اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول سوريا
» «الإفتاء»: هذا الأمر في كرة القدم يعد «قمار وميسر»
» الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على إنبي
» «الرئاسة الفرنسية»: ماكرون يلتقي حفتر الأسبوع المقبل

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:27 ص

  • فجر

    03:27

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
علاء الأسوانى
صورة
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة