» للمرة الـ17.. النصر بطلًا للدوري السعودي

16 مايو 2019 - 11:40 م

حصل فريق النصر على لقب بطولة الدورى السعودى للمحترفين، للمرة الـ 17 فى تاريخه بعد الفوز على الباطن بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، على ملعب "الملك فهد الدولى" فى الجولة الأخيرة من المسابقة.

تقدم النصر بهدف احرزه المغربى عبد الرزاق حمد الله فى الدقيقة 26 من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل الباطن بهدف عن طريق زياد العونلى فى الدقيقة 53، قبل أن يسجل عبد الرزاق حمد الله الهدف الثانى فى الدقيقة 57

وبذلك يصل المهاجم المغربى للهدف رقم 34 هذا الموسم ويحطم رقم حمزة إدريس كأكثر لاعب تسجيلاً للأهداف فى موسم واحد بالدورى السعودى.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 70 نقطة ويتوج باللقب بفارق نقطة وحيدة عن الهلال الذى تغلب على الشباب 3-2 فى نفس الجولة.