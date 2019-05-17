  • الجمعة 17 مايو 2019
  • بتوقيت مصر03:31 ص
بحث متقدم
سمية الخشاب

سمية الخشاب تنهار وتبكي على الهواء لهذا السبب

الاعتكاف

7 شروط للاعتكاف فى رمضان

البرلمان المصري

الأولى منذ 3 سنوات.. تفاصيل زيارة مسئول بالكونجرس إلى مصر

الملك سلمان

بعد حجبها رابط الحج.. قرار مفاجئ من الملك سلمان تجاه قطر

الدولار اليوم

بعد تراجع «الدولار».. هل تنخفض أسعار السلع فى السوق المصرية؟

محمود شعبان لـ"المصريون": الأوضاع بالسجون مفزعة

القبض على محمود شعبان صاحب مقولة "هاتولي راجل"

اغتصاب جماعي- أرشيفية

لمدة يومين متتاليين.. اغتصاب جماعي لفتاة في نهار رمضان

القوات البحرية

القوات المسلحة: جاهزون لحماية ثرواتنا بالبحر المتوسط

قتل (تعبيرية)

ذبح فنان شهير داخل منزله

العباس البشير

مفاجأة في تفاصيل هروب شقيق "البشير" إلى تركيا

بالفيديو..

سمية الخشاب تنهار وتبكي على الهواء لهذا السبب

آخر الأخبار

سمية الخشاب
سمية الخشاب

أخبار متعلقة
#

"الخشاب" ترد علي اتهام "البارودي" لها بخطف "سعد"

#

"سمية الخشاب" لأحمد سعد: سأفجر مفاجأة تهز الرأي العام

#

أحمد سعد: "أخي قال لي بلاش سمية"

#

أحمد سعد يرد على هجوم سمية الخشاب بتصريحات"جارحة"

حلت الفنانة سمية الخشاب ضيفة في الموسم الثالث من برنامج «شيخ الحارة» للإعلامية بسمة وهبة، على فضائية «القاهرة والناس».
وجهّت «سمية» رسالة لـ«سعد»، وكأنها رسالة أخيرة: «اللى يحب واحدة ميعملش فيها حاجة كده، دعمته ووقفت جنبه، ييجي بعد كده، يسيّح دمك، معقول بعد كدة أفضل أحبه؟، تجاوزت وسامحت، يطلع بعد كده يقولي (الست اللى تطلع تتكلم عن جوزها تبقى مش تمام)، يعني هو كده اللى تمام؟، خليه ماشي ورا كلام اللى حواليه، ده مشافش خير غير على ايديّا، إيه التفاهات اللى هو بيقولها دي؟».
وأضافت: «أنا استحالة ارجع له، الحب تصرف مش كلام، أنا اللى وقفت جنبه وسامحته، دلوقتي أنا بقيت مش كويسة؟».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. أئمة الحفاظ والتدوين (14)

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» خطيبة خاشقجي: أشعر كأني في كابوس
» الأهلي يتخطى إنبي بهدفي «الشحات» و«مروان»
» سمية الخشاب ترد على «زواجها» من خالد يوسف
» للمرة الـ17.. النصر بطلًا للدوري السعودي
» 7 شروط للاعتكاف فى رمضان
» أمم أفريقيا 2019.. أين يقع المدرج الطائر؟
» بالصور.. «ساويرس» يصلح بين محمد رمضان وبشرى
» اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول سوريا
» «الإفتاء»: هذا الأمر في كرة القدم يعد «قمار وميسر»
» أول فيديو من تحت الماء للأضرار التي لحقت بالسفن السعودية
» «الرئاسة الفرنسية»: ماكرون يلتقي حفتر الأسبوع المقبل

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • شروق

    05:03 ص

  • فجر

    03:27

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
علاء الأسوانى
صورة
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة