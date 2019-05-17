الرئيس السيسي يصدر قرارًا بالعفو عن 560 محكوم عليهم

17 مايو 2019 - 01:20 ص

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها 20 تابع، قرار رئيس الجمهورية رقم 232 لسنة 2019 بالعفو عن 560 محكوم عليه.



وجاء نص المادة الأولى: يعفي عن العقوبة الأصلية، أو ماتبقى منها، وعن العقوبة التبعية المحكوم بها، على عدد 560 محكوم عليهم

