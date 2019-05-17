  • الجمعة 17 مايو 2019
  • بتوقيت مصر09:32 ص
بحث متقدم
رامز جلال

مطربة شهيرة تكشف إصابتها بعاهة مستديمة بسبب مقلب رامز جلال

سمية الخشاب

سمية الخشاب لـ ريم البارودي: "احنا الاثنين مظلومين"

رضا عبد العال

رضا عبدالعال: لهذا السبب تعرضت للحبس "ليلة دخلتي"

الإعلامي نشأت الديهي

"الديهي": الإخوان بايعوا "أبو إسماعيل" على أنه المهدي المنتظر

15 فبراير.. الحكم في معارضة "قنديل" على تغريمه 10 آلاف جنيه

"السيسي" يصدر عفو رئاسي عن عبد الحليم قنديل

سمية الخشاب

سمية الخشاب تنهار وتبكي على الهواء لهذا السبب

الاعتكاف

7 شروط للاعتكاف فى رمضان

البرلمان المصري

الأولى منذ 3 سنوات.. تفاصيل زيارة مسئول بالكونجرس إلى مصر

الملك سلمان

بعد حجبها رابط الحج.. قرار مفاجئ من الملك سلمان تجاه قطر

الدولار اليوم

بعد تراجع «الدولار».. هل تنخفض أسعار السلع فى السوق المصرية؟

مطربة شهيرة تكشف إصابتها بعاهة مستديمة بسبب مقلب رامز جلال

الصفحة الأخيرة

رامز جلال
رامز جلال

أخبار متعلقة
#

رامز في الشلال لـ"أسر ياسين": فتي أحلام المراهقات

#

ضحية غير متوقعة لـ"رامز في الشلال "اليوم

#

"سلوى خطاب" تنهار.. وتتهم مساعد "رامز" بالتحرش: "بنقابلكم كتير"

#

ضيف غير متوقع اليوم مع "رامز في الشلال"

كشفت المطربة اللبنانية سيرين عبد النور، عن إصابتها اصابة خطيرة في الاحبال الصوتية بسبب وقوعها ضحية لمقلب الفنان رامز جلال.

وقالت "عبدالنور" لبرنامج "مجموعة إنسان"، المذاع على قناة "إم بي سي":" ان واقعة اصابتها كانتت عام 2012، مشيرة الى ان سبب الإصابة يعود بالأساس لصراخها الشديد، في برنامج "رامز ثعلب الصحراء" الذي كان يعرض في وقتها.

وأشارت إلى أن أحبالها الصوتية، أصبحت "حساسة" جدًا ونجم عن الإصابة "بحة" في صوتها استمرت منذ ذلك الوقت وحتى هذا الحين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. أئمة الحفاظ والتدوين (14)

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» الأرصاد: طقس الجمعة معتدل
» السعودية تصدر بيانا عاجلا بشأن "الأشقاء القطريين"
» القوات المسلحة: جاهزون لحماية ثرواتنا بالبحر المتوسط
» ترامب يعلن عن خطة لإصلاح نظام الهجرة إلى الولايات المتحدة
» خطيبة خاشقجي: أشعر كأني في كابوس
» الأهلي يتخطى إنبي بهدفي «الشحات» و«مروان»
» مفاجأة في تفاصيل هروب شقيق "البشير" إلى تركيا
» سمية الخشاب ترد على «زواجها» من خالد يوسف
» 7 شروط للاعتكاف فى رمضان
» أمم أفريقيا 2019.. أين يقع المدرج الطائر؟
» بالصور.. «ساويرس» يصلح بين محمد رمضان وبشرى

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:27

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
علاء الأسوانى
صورة
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة