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رسالة غريبة من إسرائيل للزعيم عادل إمام في عيد ميلاده

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عادل امام
عادل امام

متابعات - أمينة عبد العال

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إسرائيل

عادل إمام

السفارة في العمارة

تحقق مشهد في فيلم " السفارة في العمارة " علي أرض الواقع وتحولت من مشهد في فيلم إلي حدث حقيقي ، وهو المشهد الخاص بتهنئة السفر الإسرائيلي ببطل الفيم بمناسبة عيد ميلاده، حيث نشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" علي صفحتها الرئيسية علي موقع التدوينات " تويتر" تهنئة للفنان عادل إمام بمناسبة عيد ميلادهن مساء أمس الخميس.

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" على صفحتها الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم، الخميس، تغريدة جديدة بمناسبة عيد ميلاد الكوميديان المصري، عادل إمام.

وقالت الصفحة الناطقة باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية على "تويتر":

بمناسبة عيد ميلادك، عادل إمام، يا بطل الكوميديا والتمثيل، تقبل أجمل التهاني من عشاق الأفلام المصرية في إسرائيل. ربنا يطول عمرك ودوام التألق.

وتحتفل مصر والوطن العربي، في السابع عشر من شهر مايو، من كل عام بعيد ميلاد الفنان، عادل إمام، الذي يحل هذا العام (79 عاما) في غياب نجمه عن الشاشة الصغيرة، ليكسر القاعدة التي اعتاد عليها الجمهور طيلة السنوات السبع الأخيرة.

أكثر من 150 عملا فنيا شارك فيها الزعيم عادل إمام، الذي ذاع صيته منتصف سبعينيات القرن الماضي، حينما قدم البطولة في أكثر من عمل فني وأبرز موهبة فنية متميزة.

واستطاع عادل إمام أن يقدم مدرسة فنية تحمل اسمه وجيناته، كما قدم من الأبناء المخرج رامي إمام، وكذلك نجله محمد إمام الذي صار واحدا من النجوم، في الوقت الحالي.


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