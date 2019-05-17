» دولة أسيوية تقر قانونا يسمح بزواج المثليين

17 مايو 2019 - 10:24 ص

قرر البرلمان التايواني الجمعة قانونا يسمح بزواج المثليين، مما يجعل تايوان أول دولة آسيوية تشرع زواج المثليين.

وسيسمح القانون للمقترنين من نفس الجنس بتسجيل زواجهم رسميا بداية من 24 مايو، ويأتي بعد قرار المحكمة الدستورية بمنح الحكومة مهلة عامين لسن قانون يحمي الحقوق المتساوية لزواج المقترنين من نفس الجنس.

وابتهج عشرات الآلاف من مؤيدي حق المثليين خارج البرلمان في وسط العاصمة تايبيه بعد أن صوت المشرعون لتأييد القانون.

يشار إلى أن اليوم يمثل اليوم العالمي ضد رهاب المثلية ورهاب التحول الجنسي ورهاب ازدواجية الميل الجنسي.











