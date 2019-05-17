» مطربة سعودية شهيرة تثيرالغضب برقصها بملابس عارية وقراءة القرآن

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روتانا طرابزوني
روتانا طرابزوني

متابعات - أمينة عبد العال

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السعودية

القران

روتانا طرابزوني

أثار فيديو لمطربة سعودية شهيرة حالة من الجدل والسخط بسبب رقصها بملابس عارية و قراءتها للقرآن.

وأثارت المغنية السعودية روتانا طرابزوني المقيمة بالولايات المتحدة، جدلا واسعا بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي تقدم وصلة رقص، وتختمها بقراءة آيات من القرآن بلباس مكشوف.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو طرابزوني، الذي ظهرت فيه بـ"توب أستومك" أسود، وبنطلون يحمل نقوشا متعددة الألوان، بفتحتين جانبيتين بطول الرجلين، خلال قراءتها لسورة الفاتحة، على خشبة مسرح "فورم".

وطرابزوني من مواليد الظهران، تلقت تعليمها في السعودية، وعملت لفترة بشركة "أرامكو" العملاقة، قبل أن تختار الإقامة بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية وتحترف الغناء.

وشاركت بتجربة تمثيلية أدت فيها دور البطولة بالفيلم الروائي القصير "بنت المطربة"، الذي تدور أحداثه في الرياض أواخر الثمانينيات.

شاهد الصور..




شاهد الفيديو..

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