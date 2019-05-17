» تفاصيل ليلة مرعبة فى البساتين

17 مايو 2019 - 10:27 ص

اندلعت مشاجرة عنيفة بالأسلحة النارية وزجاجات المولوتوف مساء أمس الخميس، بمحيط محطة مترو فيصل.

البداية عندما وردت معلومات لرجال مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية وزجاجات المولوتوف بين طرفين بموقف فيصل بجوار مترو فيصل.

وروى مصدر أمني تفاصيل الواقعة قائلًا إن مشاداة كلامية نشبت بين شخصين أثناء جلوسهما على إحدى الكافتريات بشارع 14 بمساكن أطلس بمنطقة البساتين بسبب ضرب أحدهما الآخر بـ"قلم" مضيفة أن المشادة الكلامية تطورت بين الطرفين واستعان كل طرف بأهله وأقاربه واستخدمت فيها الأسلحة البيضاء والشوم، مما أسفر عن إصابة 20 شخصا.

فيما نجحت الأجهزة الأمنية في السيطرة على المشاجرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج والتحفظ عليهم لسماع أقوالهم.