بالفيديو.. لحظة سقوط مقاتلة أمريكية في كاليفورنيا

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الــ "اف 16" تدخل حرب سيناء

متابعات أحمد الشربينى

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سقوط مقاتلة امريكية

تحطم طائرة امريكية

تحطم اف 16

أظهر مقطع فيديو متداول لحظة تحطم مقاتلة أمريكية من طراز "إف 16"، جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية أمس الخميس .

وبين الفيديو لحظة سقوط الطائرة فوق مخزن تجارى ما أسفر عن انهيار كبير في سقف المبني فضلاً عن نشوب حريق والذي كان على مسافة قريبة من قاعدة الطائرة العسكرية "مارتش".

ووفقاً لوسائل إعلام محلية ، فقد نجا الطيار من الموت المحقق بعد ان قفز قبل ارتطام الطائرة بالمبنى ، وتم نقله مع 12 شخص لحقتهم إصابات إلى المستشفى لتلقي العلاج ، فيما قامت السلطات بتأمين الذخيرة الحية التي كانت على متن الطائرة ووضعت سياج حول موقع الحادث .


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