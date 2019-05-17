غرامة 1.2 مليار دولار على 5 بنوك عالمية.. هذه هي الأسباب

17 مايو 2019 - 11:04 ص

تسبب تلاعبها بأسعار العملات في توقيع غرامة مالية كبيرة، علي 5 بنوك من أكبر البنوك في العالم.

وفرضت سلطة مكافحة الاحتكار القوية في الاتحاد الأوروبي أمس غرامات على خمسة بنوك كبرى بينها "باركليز"، و"سيتي جروب"، بتهمة التواطؤ في سوق صرف العملات الأجنبية الضخمة، عبر المشاركة في تكتلات احتكارية للتداول الفوري للعملات الأجنبية.

وبحسب "الفرنسية"، غرمت المفوضية الأوروبية بنوك باركليز، ورويال بنك أوف سكوتلاند، وسيتي جروب، وجي بي مورجان، و"إم يو إف جي" الياباني بما مجموعه 1.07 مليار يورو (1.2 مليار دولار)، بعد أن توصلت إلى أن مضاربين قاموا بالتواطؤ لتحديد أسعار صرف عملات مستخدمين غرف التواصل الإلكترونية.

وتقدر قيمة الغرامة الأولى بـ811 مليون يورو، وجرى فرضها على بنك باركليز، وبنك اسكتلندا الملكي "آر. بي. إس"، و"سيتي جروب"، و"جيه. بي. مورجان".

أما الغرامة الثانية فتقدر قيمتها بـ258 مليون يورو، وجرى فرضها على بنك باركليز، وبنك اسكتلندا الملكي "آر. بي. إس"، وبنك "إم. يو. إف. جي" المعروف سابقا باسم بنك طوكيو -ميتسوبيشي.

وذكرت المفوضية، أن تبادل هذه المعلومات كان يساعد التجار على اتخاذ قرارات مبنية على معلومات عن أحوال السوق بشأن شراء وبيع العملات الموجودة في محافظهم وتوقيت هذا".

ومن المقرر أن يتحمل "سيتي جروب" وحده نحو 311 مليون يورو من الغرامة، يليه "جيه. بي. مورجان" بـ229 مليون يورو.



