» "الإفتاء": "اللعب على اللي يشيل" في الكرة حرام شرعًا

17 مايو 2019 - 11:13 ص

حسمت دار الإفتاء الجدل الدائر بين أوساط الشباب حول حرمانيه لعب الكرة علي "اللي يشيل".

ورد الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال ورد للدار عن حكم الدين في استئجار ملعب كرة قدم، والخاسر هو من يدفع الإيجار، قائلا: إن هذا حرام شرعا.

وأضاف "ممدوح"، خلال مقطع فيديو عبر صفحة "دار الإفتاء المصرية" على فيس بوك، مساء الخميس، أن هذا فعل شائع بين كثير من الشباب، ويراه الكثيرين في المدن والقرى، مستطردا: "هذا يعتبر ميسر محرم، والحل، هو الاشتراك في دفع إيجار الملعب".

وأشار إلى أن هذا التصرف يشبه ما تفعله بعض المقاهي، وهي "اللعب على المشاريب"، فهذا أيضا يعتبر ميسر، موضحا أن كل ذلك من الممكن أن يجر إلى التنازع والمشاكل.











