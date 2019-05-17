قرار مشترك للسعودية والإمارات والنرويج بشأن هجمات ناقلات النفط

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النرويج

المياه الاقليمية

وجهت كل من السعودية والإمارات والنرويج رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإبلاغه بشأن الهجمات على ناقلات النفط في المياه الإقليمية الإماراتية.
وجاء ذلك في بيان مشترك أصدرته البعثات الدائمة لهذه الدول لدى الأمم المتحدة اليوم الجمعة، بشأن الهجمات على ناقلات النفط وفيما يلي نصه:


وجهت البعثات الدائمة لكل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة النرويج رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بتاريخ 15 مايو 2019 لإبلاغه بالحادث الذي وقع في المياه الإقليمية الإماراتية بتاريخ 12 مايو 2019 الذي تسبب في إلحاق أضرار بالغة بأربع ناقلات نفط، منها ناقلتان سعوديتان وناقلة تحمل علم النرويج وأخرى تحمل علم الإمارات.


ووصف المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي الحادث، قائلا: إنه عمل تخريبي يؤثر على سلامة الملاحة الدولية وأمن إمدادات النفط العالمية.


وأضاف: "لذلك فإن السعودية تندد بأشد العبارات بهذه الهجمات الإرهابية، وتدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف صارم تجاه الجهات المسؤولة عن مثل هذه العمليات التخريبية الاستفزازية".


وأشار إلى أنه بالرغم من أن الهجمات لم تسفر عن وقوع أي إصابات أو تسرب نفط أو مواد كيميائية ضارة، إلا أنها كانت من المحتمل أن تتسبب في حدوث خسائر فادحة في الأرواح ووقوع كارثة بيئية في خليج عمان.


بدورها صرحت المندوبة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحدة السفيرة منى يول قائلة: "أنا ممتنة لعدم تعرض طاقم السفينة النرويجية للأذى، إلا أن السفينة تعرضت لأضرار مادية، وذكرت أن السلطات النرويجية تقوم حاليا بتقييم الوضع بالتعاون الوثيق مع الأطراف المعنية بما في ذلك السلطات الإماراتية".


من جانبها، شددت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة السفيرة لانا نسيبة، على أن هذه الهجمات تأتي في وقت يتعين فيه على الجهات المعنية المسؤولة في جميع أنحاء المنطقة العمل معا من أجل تخفيف التوترات، مبينة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتعاون مع كل من السعودية والنرويج وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية للتحقيق في هذه الهجمات.


كما تنوي كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والنرويج إخطار المنظمة البحرية الدولية رسميا بشأن هذه الهجمات، والتهديد الذي تشكله على الشحن البحري الدولي.

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