عالم أزهري: إبطال الصيام وطلاق الزوجة عقوبة سب الدين

17 مايو 2019 - 11:40 ص

أفتى الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة علماء المسلمين، بحرمة سب الدين، والذي يؤدي إلى طلاق الزوجة والإخراج من الملة.

واعتمد "مهنا"، في فتواه قول الإمام مالك، أن "الرجل الذي يسب الدين خارج من الملة وامرأته طالق".

وبحسب الشروق فإن الزوجة تكون محرمة عليه لأنه أصبح غير مسلما، إلى أن يتوب ويرتد إلى الدين مرة أخرى.

وأضاف أن الله تعالى نهانا عن سب الدين في قوله تعالى :"ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم".

وأوضح أن مرة واحدة لسب الدين تكفي لخروج المسلم من الملة، لافتا إلى أن الأمر لا يتعلق برمضان فقط، فإذا سب المسلم دينه قبل رمضان لا يحسب له صيام أيضا، مشددا على أنه لا يجوز لأحد أن يسب مسلما أو مسيحيا أو يهوديا.



