"الأرصاد": انتظروا مفاجأة لمدة 72 ساعة فقط

17 مايو 2019 - 11:53 ص





أكد محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تشهد انخفاض اعتبارا من اليوم ولمدة 72 ساعة، حيث ستكون درجة الحرارة حول معدلها الطبيعي، مع وجود نشاط خفيف في حركة الرياح.



وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الجمعة، إلى إن معدل درجة الحرارة الصغرى شهد ارتفاعا الفترة الماضية حيث وصل إلى 24 درجة، وذلك نتيجة تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة.



وأوضح مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن الموجة الحارة التي تعرضت لها البلاد سببها تعرضنا لرياح جنوبية شرقية قادمة من شبه الجزيرة العربية.

