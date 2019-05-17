  • الجمعة 17 مايو 2019
  • بتوقيت مصر02:07 م
بحث متقدم
أحمد الطيب

"الطيب" يرد على ألفاظ عضو الأهلي الخادشة للحياء

سعد جبر الخير

باحث إسلامي: الصوم اختياري في القرآن

ايران

قرار مفاجئ لخامنئي داخل الحرس الثوري

الإعلامية رانيا بدوى

شاهد.. رانيا بدوي: "هقولكم اعتراف أول مرة أقوله"

الغندور

هكذا رد "الغندور" على سخرية سيد عبد الحفيظ من "قصره"

روتانا طرابزوني

مطربة سعودية تثير الغضب بقراءة القرآن "عارية"

مبارك

شاهد.. "مبارك" يظهر بامتحان الصف الثالث الإعدادي

محمود مهنا

عالم أزهري: إبطال الصيام وطلاق الزوجة عقوبة سب الدين

حاملات النفط الإيراني

قرار مشترك للسعودية والإمارات والنرويج بشأن هجمات ناقلات النفط

سلطة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي

غرامة 1.2 مليار دولار على 5 بنوك عالمية.. هذه هي الأسباب

رانيا يوسف تكشف عن قصة حب جديدة تعيشها

الصفحة الأخيرة

رانيا يوسف
رانيا يوسف

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

سر تنازل المحامي سمير صبري لبلاغه ضد رانيا يوسف

#

المفاجأة تقترب.. تحديد مكان البغدادي بعد ظهوره الأخير

#

بالفيديو.. رانيا يوسف تطرح برنامج تلفزيوني في رمضان

#

بالفيديو.. رانيا يوسف: «ابدأ يومي دائما بالقرآن»

رانيا يوسف

شيخ الحارة

بسمة وهبي

استدرجت الإعلامية بسمة وهبي، الفنانة رانيا يوسف لتعلن عن حقيقة قصة الحب التي تعيشها الآن، ولم تتمكن الأخيرة من الإنكار واعترفت أنها تعيش قصة حب سعيد.

وكشفت أنها تعيش قصة حب في الوقت الحالي مؤكدة على أنها تسير وراء قلبها ولا يمكن أن تعيش إلا بهذه الطريقة. فيما حذرتها بسمة من الشخص الذي تعيش معه قصة الحب، منعاً لإيذائها بنهاية مؤلمة.

وفي الحلقة كشفت الفنانة رانيا يوسف أنها تعرضت للاستغلال العاطفي في زواجها الأخير من رجل الأعمال طارق عزب. مؤكدة على أنها أصبحت تشعر بالوجع عندما تشاهد صورهما المشتركة.

وهددت بمغادرة أستوديو برنامج "شيخ الحارة" في موسمه الثالث أمس بعدما أصر شيخ الحارة على كشف سبب طلاقها الذي وصفته بأنه شخصي ولا ترغب في الحديث عنه. فاستجابت مقدمة البرنامج بسمة وهبه لطلبها مؤكدة على أنها وعدتها بعدم الحديث في تفاصيل هذا الأمر.

وجددت رانيا تأكيدها على رأيها بأن الخيانة تسكن 90% من الرجال. مشيرةً إلى أنها لم تقصد إهانة الرجال بتصريحاتها عن عدم اهتمام الرجل المصري بمظهره، بل تحدثت عن واقع تشاهده في حياتها اليومية.

وكشفت أن ابنتها قامت بضرب زميلها بعدما قام عرض أمامها فيديو اباحي لأمها. حيث قال لها أن من تظهر في الفيديو هي والدتها مؤكدة على أن ابنتها لم تتمالك نفسها في هذا الموقف وقامت بضربه.

وأكدت أن إحدى الإعلاميات كانت تحرض الفنانات على تقديم بلاغات ضدها بعد أزمة البطانة في الفستان الذي ارتدته في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي. مشيرةً إلى أنها لا ترغب في الإفصاح عن اسمها رغم انها تعلم عنها "بلاوي كثير".

وأشارت إلى أن هذه الإعلامية حرضت ضدها في "جروبات" على تطبيق "الواتس اب"،وحاولت الإيقاع بينها وبين زملائها.

وإذ استغربت سعي البعض للشهرة على حساب اسمها وعبر الإساءة لها، أكدت على أنها ظلت تشعر بالتوتر بسبب مقطع الفيديو المزيف بعدما علمت بانتشاره. حيث تلقت العديد من المكالمات والرسائل من أصدقائها فتقدمت بلاغاً للنائب العام الذي أمر بالتحقيق مع الشباب الذي قاموا بتركيب الفيديو لها وهو ما جعلها تشعر بالراحة.


شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. أئمة الحفاظ والتدوين (14)

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» كيف تتغلب على الحرمان من السجائر في نهار رمضان
» سيدة تقاتل 3 رجال أثناء اغتصابهم ابنتها
» مفاجأة.. "نتنياهو" يهنئ عادل إمام في عيد ميلاده
» محكمة إسبانية تبرأ "شاكيرا" من السرقة
» مستشار السيسي لـ"المصريين": "سنملأ الدنيا نورا"
» رانيا يوسف تكشف عن قصة حب جديدة تعيشها
» "زلزال" محمد رمضان مُهدد بالتوقف.. ما السبب؟
» "سكت السواق اللي بيرغي".. خدمة جديدة لـ"Uber"
» "الأرصاد": انتظروا مفاجأة لمدة 72 ساعة فقط
» "الإفتاء": "اللعب على اللي يشيل" في الكرة حرام شرعًا
» السجن مدى الحياة لأطباء الإجهاض في هذه الدولة

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:27

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
علاء الأسوانى
صورة
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة