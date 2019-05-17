» مستشار السيسي لـ"المصريين": "سنملأ الدنيا نورا"

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الدكتور أسامة الأزهري
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خطبة الجمعة

السيسي

أسامة الأزهري

مسجد المشير طنطاوي



أكد الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أن المواطن المصري تعرض خلال السنوات الأخيرة لهجمات تشكيك في تاريخه، قائلا :" تعرضنا لكثير من المؤامرات علي أهم الرموز " .

 وأضاف "الأزهري"، خلال خطبة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، أننا تعرضنا لحملات هجمومية على رموزنا التاريخية مثل صلاح الدين الأيوبي، بل وامتد الأمر إلى أن التشكيك في بناة الأهرامات، وأن من بنوه هم كائنات فضائية.

و تابع بأن المصريين يثقون ثقة مطلقة في مؤسسات دولتهم، ويعتزون بالقوات المسلحة، والأزهر الشريف، ونعمل على حل أي مشكلات تواجهنا. ووجه مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، رسالة للمصريين قائلا: "ثقوا أننا سنملأ الدنيا نورًا".

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