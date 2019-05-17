» سيدة تقاتل 3 رجال أثناء اغتصابهم ابنتها

17 مايو 2019 - 01:23 م

نجحت سيدة من جنوب إفريقيا في انتشال ابنتها من قبضة 3 رجال يغتصبونها، فيما وجهت المحكمة إلى الأم تهمة القتل إلا أن موجة من الغضب الشعبي كانت وراء قرار وقف المحاكمة.

بداية الأحداث تعود عندما تلقت السيدة اتصالا من فتاة تخبرها بتعرض ابنتها للاغتصاب على بعد 500 مار من منزلها.

وعلى الفور سارعت الأم إلى الاتصال بالشرطة قبل أي شيء، لكن لم يجبها أحد، وأدركت أن الشرطة سوف تستغرق وقتا طويلا حتى تصل إلى قريتها عبر التلال الجافة شديدة الانحدار.

وتقول السيدة: "كنت مرعوبة، لكن كان لابد لي من التوجه إليها، إنها ابنتي" وتملكتني فكرة أنني قد أجدها ميتة عندما أصل إلى هناك لأنها تعرف الجناة، وهم يعرفونها، ويدركون أنها تعرفهم. وربما يفكرون في قتلها حتى لا تبلغ عنهم".

وتستكمل السيدة أن ابنتها كانت فى زيارة لأصدقائها، لكن الأصدقاء تركوها نائمة وخرجوا من المنزل في الواحدة والنصف صباحا لتقع فريسة بين يدي ثلاثة رجال مخمورين اعتدوا عليها داخل المنزل.

وتابعت: أخذت السكين لأحمي بها نفسي لأن المسافة بيني وبين المكان الذي شهد هذا الحدث لم تكن آمنة. وكان الطريق مظلما، ما اضطرني إلى استخدام مصباح الهاتف الجوال لأضيء لنفسي الطريق"، وكانت تسمع صوت صرخات ابنتها كلما اقتربت من المنزل. وعندما دخلت إلى غرفة النوم هالها المشهد المرعب لابنتها وهي تُغتصب.

وقالت الأم: "أصبت بالرعب، لكني وقفت لدى باب الغرفة وسألتهم عما يفعلون. وعندما رأوني اتجهوا نحوي، وهنا أدركت أنني في حاجة إلى الدفاع عن نفسي، كان رد فعل تلقائي".

واستطردت: بأنها دافعت عن نفسها بالسكن عندما هاجمها الرجال وبعد أن بدأت في تسديد الطعنات إليهم، حاولوا الهرب بكل طريقة حتى أن أحدهم قفز من النافذة. وكانت النتيجة إصابات خطيرة لاثنين ومقتل الثالث.



