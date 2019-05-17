  • الجمعة 17 مايو 2019
  • بتوقيت مصر02:06 م
بحث متقدم
أحمد الطيب

"الطيب" يرد على ألفاظ عضو الأهلي الخادشة للحياء

سعد جبر الخير

باحث إسلامي: الصوم اختياري في القرآن

ايران

قرار مفاجئ لخامنئي داخل الحرس الثوري

الإعلامية رانيا بدوى

شاهد.. رانيا بدوي: "هقولكم اعتراف أول مرة أقوله"

الغندور

هكذا رد "الغندور" على سخرية سيد عبد الحفيظ من "قصره"

روتانا طرابزوني

مطربة سعودية تثير الغضب بقراءة القرآن "عارية"

مبارك

شاهد.. "مبارك" يظهر بامتحان الصف الثالث الإعدادي

محمود مهنا

عالم أزهري: إبطال الصيام وطلاق الزوجة عقوبة سب الدين

حاملات النفط الإيراني

قرار مشترك للسعودية والإمارات والنرويج بشأن هجمات ناقلات النفط

سلطة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي

غرامة 1.2 مليار دولار على 5 بنوك عالمية.. هذه هي الأسباب

سيدة تقاتل 3 رجال أثناء اغتصابهم ابنتها

قضايا وحوادث

اغتصاب طفلة
اغتصاب طفلة

وكالات أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

"الوزير" يرد على شراء سيدة تذكرة من السوق السوداء

#

سودانية تشعل الاحتجاجات بـ"حبوبتي كنداكة"

#

كشف غموض مقتل سيدة بطنطا .. علاقة "فيسبوكية" وراء الجريمة

اغتصاب فتاة

اغتصاب البنات

جريمة الاغتصاب

ام تدافع عن ابنتها

نجحت سيدة من جنوب إفريقيا في انتشال ابنتها من قبضة 3 رجال يغتصبونها، فيما وجهت المحكمة إلى الأم تهمة القتل إلا أن موجة من الغضب الشعبي كانت وراء قرار وقف المحاكمة.

بداية الأحداث تعود عندما تلقت السيدة اتصالا من فتاة تخبرها بتعرض ابنتها للاغتصاب على بعد 500 مار من منزلها.

وعلى الفور سارعت الأم إلى الاتصال بالشرطة قبل أي شيء، لكن لم يجبها أحد، وأدركت أن الشرطة سوف تستغرق وقتا طويلا حتى تصل إلى قريتها عبر التلال الجافة شديدة الانحدار.

وتقول السيدة: "كنت مرعوبة، لكن كان لابد لي من التوجه إليها، إنها ابنتي" وتملكتني فكرة أنني قد أجدها ميتة عندما أصل إلى هناك لأنها تعرف الجناة، وهم يعرفونها، ويدركون أنها تعرفهم. وربما يفكرون في قتلها حتى لا تبلغ عنهم".

وتستكمل السيدة أن ابنتها كانت فى زيارة لأصدقائها، لكن الأصدقاء تركوها نائمة وخرجوا من المنزل في الواحدة والنصف صباحا لتقع فريسة بين يدي ثلاثة رجال مخمورين اعتدوا عليها داخل المنزل.

وتابعت: أخذت السكين لأحمي بها نفسي لأن المسافة بيني وبين المكان الذي شهد هذا الحدث لم تكن آمنة. وكان الطريق مظلما، ما اضطرني إلى استخدام مصباح الهاتف الجوال لأضيء لنفسي الطريق"، وكانت تسمع صوت صرخات ابنتها كلما اقتربت من المنزل. وعندما دخلت إلى غرفة النوم هالها المشهد المرعب لابنتها وهي تُغتصب.

وقالت الأم: "أصبت بالرعب، لكني وقفت لدى باب الغرفة وسألتهم عما يفعلون. وعندما رأوني اتجهوا نحوي، وهنا أدركت أنني في حاجة إلى الدفاع عن نفسي، كان رد فعل تلقائي".

واستطردت: بأنها دافعت عن نفسها بالسكن عندما هاجمها الرجال وبعد أن بدأت في تسديد الطعنات إليهم، حاولوا الهرب بكل طريقة حتى أن أحدهم قفز من النافذة. وكانت النتيجة إصابات خطيرة لاثنين ومقتل الثالث.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. أئمة الحفاظ والتدوين (14)

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» كيف تتغلب على الحرمان من السجائر في نهار رمضان
» سيدة تقاتل 3 رجال أثناء اغتصابهم ابنتها
» مفاجأة.. "نتنياهو" يهنئ عادل إمام في عيد ميلاده
» محكمة إسبانية تبرأ "شاكيرا" من السرقة
» مستشار السيسي لـ"المصريين": "سنملأ الدنيا نورا"
» رانيا يوسف تكشف عن قصة حب جديدة تعيشها
» "زلزال" محمد رمضان مُهدد بالتوقف.. ما السبب؟
» "سكت السواق اللي بيرغي".. خدمة جديدة لـ"Uber"
» "الأرصاد": انتظروا مفاجأة لمدة 72 ساعة فقط
» "الإفتاء": "اللعب على اللي يشيل" في الكرة حرام شرعًا
» السجن مدى الحياة لأطباء الإجهاض في هذه الدولة

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:27

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
علاء الأسوانى
صورة
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة