» طبيب عيون: احذر التدخين قد يصيبك بالعمى

17 مايو 2019 - 02:22 م

حذر الدكتور عمر أحمد براده استاذ طب العيون بالقصر العيني، من أضرار التدخين، معددًا إضراره التي تصيب المدخن

وأضاف "براده" خلال بيان صادر عنه، أن كثير من المصريين لا يعرفون عن إضرار التدخين سوى إنه يؤثر على الرئة والتى ينتج عنه صعوبة فى التنفس، إلى جانب بعض الأمراض الأخرى مثل القلب والسرطان، لكن معظمهم لا يعرف أن التدخين يؤثر على العين بشكل سلبي ويسبب مشاكل عدة.

وأوضح أن التدخين يتسبب في جفاف العين حيث لا يكون بها كمية كافية من الدموع وبالتالي تكون أكثر عرضة للخدش والإصابة بالتهابات واحمرارها، وهو ما يؤثر على عدسة العين فيجعلها تفقد شفافيتها وهو ما يؤدي إلى ما يسمى بـ"اعتام عدسة العين" الذي يجعل الرؤية ضبابية غير واضحة.

وأضاف برادة أن المدخنين يتعرضون في بعض الأحيان للإصابة بما يسمي بـ"اعتلال الشبكة السكري"، ويعني تلف الأوعية الدموية في العين، ويسبب ضبابية في الرؤية ويمكن علاجه بتناول الأدوية أو الجراحة.