» المتحدث العسكري: الجيش يدعم الدولة في التنمية والتطوير

17 مايو 2019 - 02:26 م

قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث باسم القوات المسلحة، إن القوات المسلحة تدعم جهود الدولة في التنمية والتطوير، حيث تقوم بالإشراف على العديد من المشروعات يصل عددها إلى 312 مشروع في سيناء، بالإضافة إلى دورهم في مكافحة الإرهاب .

وأشار "الرفاعي"، خلال اتصال هاتفي مع قناة مصر الأولى، إلى أن جهودهم في دحر الإرهاب مستمرة، حيث قضوا مؤخرًا على 47 فرد إرهابي، والقوات الجوية استهدفت 29 ملجأ ومخبأ للعناصر الإرهابية، مؤكدًا أن الضربات الجوية تتم خارج التجمعات السكنية حفاظا على أرواح المواطنين .

ولفت إلى أن الحدود الجنوبية والغربية تواجه العديد من التهديدات الخارجية، ومحاولات تسلل لعناصر الإرهابية، منوها بأن القوات الجوية استهدفت خلال الفترة الماضية 93 عربة دفع رباعي على الحدود الجنوبية والغربية، وكذلك قوات حرس الحدود ضبطت كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، ومواد مخدرة .

ونوه بأنهم أحبطوا محاولات هجرة غير شرعية عبر الحدود لعدد 1048 فرد من جنسيات مختلفة، مضيفا أن القوات البحرية جاهزة على مدار 24 ساعة لتأمين جميع الأهداف الاقتصادية، وحماية الثروات الطبيعية .



