  • الجمعة 17 مايو 2019
  • بتوقيت مصر03:41 م
بحث متقدم
صلاح

عرض مغرِ من الريال للتعاقد مع "صلاح"

"صندوق النقد":

قرار بـ2 مليار دولار من صندوق النقد لمصر

المثلييين

بكاء من الفرحة.. إقرار زواج المثليين في هذه الدولة

سفن ايرانية

الولايات المتحدة تكشف عن مفاجأة بداخل السفن التجارية الإيرانية

تظاهر

الأمن يحاصر المتظاهرين بالجزائر

أحمد الطيب

"الطيب" يرد على ألفاظ عضو الأهلي الخادشة للحياء

سعد جبر الخير

باحث إسلامي: الصوم اختياري في القرآن

ايران

قرار مفاجئ لخامنئي داخل الحرس الثوري

الإعلامية رانيا بدوى

شاهد.. رانيا بدوي: "هقولكم اعتراف أول مرة أقوله"

الغندور

هكذا رد "الغندور" على سخرية سيد عبد الحفيظ من "قصره"

فرقة سوهاج للفنون الشعبية على مسرح نقابة الصحفيين غداً

الصفحة الأخيرة

نقابة الصحفيين
ارشيفية

متابعات

أخبار متعلقة
#

حسين الزناتى: "فرقة العريش للفنون الشعبية على مسرح نقابة الصحفيين"

#

«عمر عمار» المرشح لمجلس «الصحفيين»: تأشيرات حج وعمرة قريبًا

#

"رشوان" يسجل بكشوف التجديد النصفي لنقابة الصحفيين

#

«الصحفيين» توافق على إعادة فتح قيد «التحرير»

الصحفيين

قصور الثقافة

الفنون الشعبية

فرقة سوهاج

صرح حسين الزناتى السكرتير العام المساعد رئيس لجنة النشاط بنقابة الصحفيين أن غدا السبت يشهد حفلاً لفرقة سوهاج  للفنون الشعبية على مسرح نقابة الصحفيين

بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة للصحفيين وأسرهم وذويهم  بالمجان .

وقال الزناتى يأتى العرض فى إطار الاتفاق الذى جرى بين نقابة الصحفيين لإقامة 4 عروض فنية لفرق الفنون الشعبية على مسرح  نقابة الصحفيين ، والذى بدأ بالامس الخميس مع فرقة العريش للفنون الشعبية ، التى أقامت عرضا فنياً حضره جمهور كبير بمسرح نقابة الصحفيين ، حيث قدمت الفرقة عرضاً مبهراً للرقص الشعبى  لابناء العريش والتراث السيناوي  ألقى إعجاب كل الحاضرين


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. أئمة الحفاظ والتدوين (14)

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» فرقة سوهاج للفنون الشعبية على مسرح نقابة الصحفيين غداً
» شاهد.. شيرين تبكي بسبب صابر الرباعي
» المتحدث العسكري: الجيش يدعم الدولة في التنمية والتطوير
» طبيب عيون: احذر التدخين قد يصيبك بالعمى
» كيف تتغلب على الحرمان من السجائر في نهار رمضان
» سيدة تقاتل 3 رجال أثناء اغتصابهم ابنتها
» مفاجأة.. "نتنياهو" يهنئ عادل إمام في عيد ميلاده
» محكمة إسبانية تبرأ "شاكيرا" من السرقة
» الأزهري لـ"المصريين": "سنملأ الدنيا نورا"
» رانيا يوسف تكشف عن قصة حب جديدة تعيشها
» "زلزال" محمد رمضان مُهدد بالتوقف.. ما السبب؟

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • مغرب

    06:50 م

  • فجر

    03:27

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
علاء الأسوانى
صورة
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة