بالفيديو.. لحظة انهيار سد بولاية تكاساس الأمريكية

متابعات- محمد الخرو
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة انهيار أحد السدود بولاية تكساس الأمريكية.
وفي تقرير نشرته "يورو نيوز " الإخبارية فان السد يقع على على نهر جوادلوب بالقرب من نيو برونفيلز في ولاية تكساس الأمريكية.
ونشرت سلطات نهر جوادلوب بلانكو مقطع الفيديو، وأعربت عن أملها في التمكن من استبدال 6 سدود كهرومائية على امتداد النهر، لتلافي وقوع حوادث مشابهة، خاصة وأن هذه السدود تعود لسنوات 1928 و1931.
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