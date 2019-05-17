بالفيديو.. لحظة انهيار سد بولاية تكاساس الأمريكية

17 مايو 2019 - 04:24 م

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة انهيار أحد السدود بولاية تكساس الأمريكية.

وفي تقرير نشرته "يورو نيوز " الإخبارية فان السد يقع على على نهر جوادلوب بالقرب من نيو برونفيلز في ولاية تكساس الأمريكية.

ونشرت سلطات نهر جوادلوب بلانكو مقطع الفيديو، وأعربت عن أملها في التمكن من استبدال 6 سدود كهرومائية على امتداد النهر، لتلافي وقوع حوادث مشابهة، خاصة وأن هذه السدود تعود لسنوات 1928 و1931.

شاهد الفيديو..

