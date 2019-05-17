» رأيت اني مصاب بإسهال

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أنى مصاب بإسهال شديد وتغوطت لعدة مرات. برجاء التأويل وشكرا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الإسهال تفريط وتبذير في المال، وتكرار التغوط والإسهال أرجو النظر إلى مصدر أموالك ربما يكون فيها ما تحصلت عليه بطريقة ليست حلالاً سواء علمت أو جهلت لأن الغائط قد يكون مال حرام لسوء رائحته أو أى رزق تحصلت عليه بظلم الآخرين، ورؤيا التغوط ربما يكون هماً وسيزول إن شاء الله. وكل ما خرج من الجسم وكنت بعده فى راحة فهو ذهاب أذى، ونهاية تعب، وزوال هم، وشفاء من مرض، وقضاء حاجة. وخروج الغائط قد يدل على خروج زكاة المال. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666


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