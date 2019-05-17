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روسيا تبلغ "أردوغان" قلقها من استهداف قواتها في سوريا

عرب وعالم

الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، خلال لقائهما في اسطن
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، خلال لقائهما في اسطن

خالد الشرقاوي - متابعات

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أعربت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، خلال لقاء مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن قلق روسيا من عملية استهداف قاعدتها الجوية في حميميم السورية.

وقالت ماتفيينكو، في تصريح صحفي أدلت به عقب اللقاء الذي جرى، اليوم الجمعة، في مدينة اسطنبول: "طُرح موضوع إدلب. والرئيس التركي أعرب عن قلقه من عدم ضمان نظام وقف الأعمال القتالية هناك وعدم حل مهمة حلحلة التصعيد. وأنا من جانبي أكدت قلقنا بسبب عمليات القصف المستمرة لقاعدة حميميم الروسية والمواقع الروسية الأخرى من طرف إدلب، وهذا الأمر لا يمكن ألا يقلقنا".

وأضافت ماتفيينكو: "لا يمكننا عدم الرد وعدم اتخاذ أي إجراءات جوابية، علينا تأمين حياة عسكريينا ولهذا السبب تجب مواصلة هذا العمل من خلال الجهود المشتركة".

وأشارت، إلى أن وزارتي الدفاع الروسية والتركية، وبعد مكالمة رئيسي البلدين، يوم 13 مايو الجاري، تحافظان على "اتصال وثيق بينهما وتتخذان خطوات مشتركة لتنفيذ هذه المهمة".

ونقلت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، أن أردوغان أشار خلال اللقاء إلى أن المنطقة التي تشهد تصعيدا عسكريا شمال غرب سوريا، يقطنها من 200 إلى 300 ألف مدني، لافتا إلى أن عدد اللاجئين الذين قد يتدفقون إلى أراضي بلاده سيزداد حال استمرار التوتر، لا سيما أن تركيا استضافت نحو 4 ملايين شخص، وأضافت ماتفيينكو: "هذه بالطبع مشكلة جدية للغاية".

ودعت ماتفيينكو مع ذلك إلى تكثيف العمليات الهادفة إلى القضاء على المسلحين في سوريا.


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