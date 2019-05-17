  • الجمعة 17 مايو 2019
  • بتوقيت مصر09:41 م
بحث متقدم
إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي بغزة

إصابة فلسطيني برصاص جيش الإحتلال في الضفة

طائرة أوكرانية

بسبب «قنبلة».. هبوط اضطراري لطائرة أوكرانية قادمة إلى مصر

الملك سلمان

«سلمان» يوجه النائب العام بتحرك غير مسبوق

محمد صلاح

تقرير سري بشأن مستقبل "محمد صلاح"

الأرصاد

«الأرصاد»: تزف بشرة سارة للصائمين بشأن طقس الأيام المقبلة

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو

تركيا تطلع مجلس الأمن بحقها النفطى فى "المتوسط"

محمد رمضان

سر إحالة "محمد رمضان" إلى التحقيق

"المعصراوي" يكشف حقيقة انتمائه لـ"الإخوان"

الشيخ المعصراوي ينبه المسلمين:"هذا اليوم ليس عاديا"

الرئيس السيسي

الرئيس: الشعب يقدر دور الجيش والشرطة في حماية الوطن

ريال مدريد

الريال يقترب من انهاء صفقة كبري بـ60 مليون يورو

بسبب «قنبلة».. هبوط اضطراري لطائرة أوكرانية قادمة إلى مصر

عرب وعالم

طائرة أوكرانية
طائرة أوكرانية

خالد الشرقاوي - وكالات

أخبار متعلقة
#

واشنطن: صوت المصرى فى الخارج يساوى 4 أصوات المصرى في الداخل

#

أول تعليق لشيرين عبدالوهاب بعد التحقيق معها

#

«الصحفيين» تقرر الطعن على لائحة جزاءات الأعلى للإعلام

#

أحمد موسى يفتح النار على يسري فودة لهذا السبب

أعلنت السلطات الأوكرانية، هبوط طائرة كانت متجهة إلى مدينة شرم الشيخ اضطراريًا في مطار أوديسا، بعد بلاغ بوجود عبوة ناسفة على متنها.

وأوضح مدير قسم الاتصالات بالشرطة الوطنية الأوكرانية، ياروسلاف تراكالو، اليوم الجمعة، أن الطائرة كانت متجهة من بوريسبول في مقاطعة كييف بأوكرانيا إلى شرم الشيخ في مصر، هبطت اضطراريًا في مطار أوديسا بعد بلاغ كاذب بوجود عبوة متفجرة على متنها.

ونقلت صحيفة "أوكراينسكايا برافدا" عن تراكالو قوله: "في حوالي الساعة 5:00 (نفس توقيت موسكو) ورد بلاغ من شركة خدمات الطيران الأوكرانية "أوكرأيروخا"، عن هبوط الطائرة المتجهة من بوريسبول إلى شرم الشيخ في مطار أوديسا".

ووفقا له، سبب الهبوط الاضطراري كان بلاغًا من مجهول عن وجود عبوة ناسفة على متن الطائرة، مضيفًا: "توجهت معدات الكشف عن المتفجرات ومدربو الكلاب إلى الموقع، ولم يعثروا على أي مواد متفجرة".

ووفقا لصحيفة "دومسكايا" المحلية، فقد غادرت الطائرة إلى مصر في الساعة 10:20.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. أئمة الحفاظ والتدوين (14)

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» أكثر من 75 ألف نازح جراء معارك طرابلس الليبية
» شاهد.. مهاجم مانشستر يونايتد يصل القاهرة
» روسيا تبلغ "أردوغان" قلقها من استهداف قواتها في سوريا
» رأيت اني مصاب بإسهال
» الذهب يتراجع مجددا ليسجل هذا الرقم
» رسميا.. يوفنتوس يعلن رحيل "أليجري" عن قيادة الفريق
» فرقة سوهاج للفنون الشعبية على مسرح نقابة الصحفيين غداً
» شاهد.. شيرين تبكي بسبب صابر الرباعي
» المتحدث العسكري: الجيش يدعم الدولة في التنمية والتطوير
» طبيب عيون: احذر التدخين قد يصيبك بالعمى
» كيف تتغلب على الحرمان من السجائر في نهار رمضان

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:26 ص

  • فجر

    03:27

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
علاء الأسوانى
صورة
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة