مدرب الزمالك: نهائي الكونفدرالية فرصة لكتابة التاريخ

17 مايو 2019 - 09:21 م

أكد أمير عزمي مجاهد، مدرب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أن المرحلة الحالية في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، فرصة كبيرة للاعبين ليكتبوا تاريخهم في النادي.





وأضاف أمير عزمي، أن الكونفيدرالية تعتبر أول بطولة بالمسمى الجديد من نصيب الزمالك، مشيرًا إلى أن اللاعبين اجتهدوا وتعبوا كثيرًا للوصول للنهائي.





وشدد مدرب الزمالك، على أن الزمالك جاء للمغرب لتحقيق نتيجة إيجابية أمام نهضة بركان في ذهاب النهائي، وهو شوط أول والآخر في برج العرب، معربا عن ثقته الكبيرة في اللاعبين.