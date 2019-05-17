مدرب الزمالك: نهائي الكونفدرالية فرصة لكتابة التاريخ

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الكونفدرالية

امير عزمى

أكد أمير عزمي مجاهد، مدرب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أن المرحلة الحالية في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، فرصة كبيرة للاعبين ليكتبوا تاريخهم في النادي.
وأضاف أمير عزمي، أن الكونفيدرالية تعتبر أول بطولة بالمسمى الجديد من نصيب الزمالك، مشيرًا إلى أن اللاعبين اجتهدوا وتعبوا كثيرًا للوصول للنهائي.
 
وشدد مدرب الزمالك، على أن الزمالك جاء للمغرب لتحقيق نتيجة إيجابية أمام نهضة بركان في ذهاب النهائي، وهو شوط أول والآخر في برج العرب، معربا عن ثقته الكبيرة في اللاعبين.

وكانت بعثة الزمالك قد وصلت إلى المغرب في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية والمقررة الأحد المقبل.

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