برلماني: الدولة حققت طفرة بالمشروعات القومية في عهد السيسي

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قال النائب أحمد علي، عضو مجلس النواب دائرة المرج بمحافظة القاهرة، إن الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حققت طفرة في المشروعات القومية، والتي كانت آخرها محور روض الفرج وكوبرى "تحيا مصر" الملجم والذي دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأعرض كوبري ملجم في العالم، مشيراً إلى ما نفذته مصر خلال 5 سنوات تخطي ما تحقق علي مدار 30 عاماً الماضية.

وأضاف عضو مجلس النواب، في تصريحات له إن هذه المشاريع في غاية الأهمية لتنفيذ استراتيجية الدولة للتنمية الشاملة.

وتابع عضو مجلس النواب، أنه بدون البنية التحتية من طرق وكباري وكهرباء وغيرها لن تستطيع الدولة علي الإطلاق تنفيذ النهضة الاقتصادية التي تسعي لها، ولن يصل نتائج الإصلاح الاقتصادي للمواطنين بالشارع.


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