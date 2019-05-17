بالفيديو.. "جورج قرداحي": لا أخفي إسلامي

قال الإعلامي جورج قرداحي إنه لا يخفي إسلامه، "فهو ما يهمه الإنسان"، وأوضح بأن الأديان وجدت لخدمة الإنسان وحمايته في الدنيا والآخرة.

وأشار "قرداحي" في حلقة اليوم الجمعة، من برنامج "شيخ الحارة"، المذاع طوال شهر رمضان، على فضائية "القاهرة والناس" المصرية، إلى أنه لا يوجد فرق بين الإسلام والمسيحية، قائلا: "المسيحية كانت موجودة وجاء الإسلام ويوجد الكثير من التعاليم تتشابه بيننهما، فهما أكبر ديانتين في العالم متقاربتين في المفاهيم".